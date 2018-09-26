Путин сменил астраханского губернатора

Президент России Владимир Путин назначил заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Сергея Морозова временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 26 сентября.

«Губернатор Астраханской области, Александр Александрович Жилкин — он там давно уже работает, и он обратился с просьбой перевести его на другое место работы», — сказал глава государства в ходе встречи с Морозовым.

Морозов в свою очередь выразил готовность попробовать себя в новой роли. «Владимир Владимирович, я вас благодарю за оказанное доверие. Понимаю всю серьезность задачи», — подчеркнул он.

Накануне РИА Новости со ссылкой на источник Совете Федерации сообщили, что Александр Жилкин в скором времени может покинуть свой пост. Собеседник возможными претендентами на кресло главы региона называл главу местного заксобрания Игоря Мартынова и сенатора от Астраханской области Александра Башкина. Сам губернатор тогда информацию о своей отставке не подтвердил.

Жилкин возглавил Астраханскую область в декабре 2004 года.

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