Курганский губернатор ушел в отставку

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин ушел в отставку. Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник, 2 октября.

«Кокорин (...) принял обдуманное решение о сложении с себя полномочий губернатора Курганской области в связи с переходом на новое место работы», — говорится в сообщении.

Новая должность Кокорина не уточняется.

Ранее РБК со ссылкой на источники в администрации президента сообщил, что Кокорин уйдет в отставку в рамках ротации губернаторского корпуса.

Алексей Кокорин возглавил региона в 2014 году, его полномочия истекают в 2019 году. На этом посту он сменил Олега Богомолова, который руководил областью почти 18 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!