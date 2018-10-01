Уволенный с 23 окладами воронежский чиновник уйдет на пенсию со второй попытки

Заместитель губернатора Воронежской области Юрий Агибалов, который был уволен с «золотым парашютом» из 23 окладов и снова принят на работу через два дня, все-таки покинет свой пост. Об этом сообщил 1 октября глава региона Александр Гусев, передает «РИА Воронеж».

Гусев, избранный губернатором 9 сентября, пояснил, что Агибалов сам попросил уволить его, что и произошло 15 сентября. Но 17 сентября Агибалова переназначили врио замгубернатора на время формирования нового правительства.

«Делали это, так как в переходный период много документов. Хотелось, чтобы этот процесс контролировал человек, который имеет большой опыт. Мы принимали это решение осознанно, но в новый состав правительства он входить не намерен», — подчеркнул Гусев.

Глава региона снова заявил, что выплаты Агибалову начислили в соответствии с законом: «Там сложный механизм. Он правильный, но с точки зрения простого человека кажется, что что-то превысили».

«Наверное, правильно было бы эти выплаты провести в момент указа о назначении нового состава правительства. Наверное, в этом наша ошибка, — признал Гусев. — Но в законе это однозначно не прописано. Законность этих действий, однако, не вызывает никаких сомнений. Продолжать исполнять обязанности в составе нового правительства Агибалов не будет».

Губернатор также заверил, что доплату к страховой пенсии его заместитель начнет получать только после выхода на заслуженный отдых.

Новый состав правительства Воронежской области сформируют 12 октября.

Ранее в пресс-службе регионального кабмина пояснили, что выплата Агибалову в связи с увольнением составит 223,8 тысяч рублей за вычетом подоходного налога.

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