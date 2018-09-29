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Воронежский губернатор уволил своего зама на два дня и заплатил ему 23 оклада

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Александр Гусев

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выплатил своему заместителю Юрию Агибалову 23 оклада в связи с уходом на пенсию. Через два дня после этого глава региона снова назначил его вице-губернатором. По словам Гусева, ничего противозаконного в его действиях нет, сообщает «Коммерсантъ».

«Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — сказал Гусев и пообещал дать более развернутый комментарий, когда ему подготовят необходимые документы.

Газета ссылается на данные Telegram-канала «Незыгарь», где говорится, что Агибалов был уволен 15 сентября. В связи с этим он получил 23 оклада и доплату к пенсии в размере 75 процентов от среднего ежемесячного заработка. Через два дня чиновник снова был назначен на прежнее место работы.

Источники газеты подтвердили эту информацию. «Все было сделано на 100 процентов по закону, но при этом на 100 процентов мерзко. В выходной день, без огласки и сомнений в правильности этого решения», — рассказал один из собеседников издания.

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