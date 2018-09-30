Назван размер золотого парашюта для уволенного на два дня замгубернатора

Заместителю губернатора Воронежской области Юрию Агибалову после выхода на пенсию и увольнения заплатят 223,8 тысячи рублей за вычетом подоходного налога. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сотрудника пресс-службы правительства Воронежской области.

Представитель местных властей пояснил, что по закону тем, кто занимал госдолжности в регионе, установлена доплата к пенсии и выплачивается вознаграждение равное 23 окладам. Агибалов занимал должность замгубернатора в течение девяти лет, его оклад составлял 11 тысяч рублей. Как пояснили в пресс-службе, выплата вознаграждения будет произведена после формирования нового состава правительства Воронежской области, а именно до 12 октября.

Ранее стало известно, что Агибалов был уволен 15 сентября. В связи с этим он получил 23 оклада и доплату к пенсии в размере 75 процентов от среднего ежемесячного заработка. Через два дня чиновник снова был назначен на прежнее место работы, но уже в качестве временно исполняющего обязанности заместителя главы Воронежской области.

Глава региона Александр Гусев подчеркнул, что все было сделано по закону. «Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — сказал он.

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