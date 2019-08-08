Беглов поручил достроить поликлинику и путепровод

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал социальные и инфраструктурные объекты Красносельского района. Об этом пишет SpbDnevnik.ru.

По информации портала, еще в 2017 году в городе Красное Село должны были ввести в эксплуатацию поликлинику на 600 посещений в смену, однако по вине подрядчиков здание так и не было сдано.

В декабре прошлого года Беглов отдал соответствующие распоряжения, на данный момент готовность корпуса составляет 75 процентов. «Нужно составить жесткий график работ по строительству, в ближайшее время он должен оказаться у меня на столе», — сказал он, добавив, что местные жители ждут открытия учреждения уже пять лет.

Планируется, что новую взрослую поликлинику с отделениями травматологии, стоматологии, реабилитации и женской консультацией сдадут в июле 2020 года.

Как пишет TopspbTV.ru, Беглов также проверил ход реконструкции Лиговского путепровода, в рамках которой предполагается организовать двустороннее движение по три полосы в каждую сторону — на данный момент на дороге всего две полосы, в связи с чем водители вынуждены стоять в пробках на данном участке.

«Выводите рабочих. Нужно выдать до 15 числа все необходимые документы, будем вас поддерживать», — заявил врио губернатора. Он призвал строителей как можно скорее возобновить работы, прерванные из-за проблем с финансированием, и пообещал помощь городского правительства.

6 августа Беглов заявил, что запах с мусорного полигона «Новоселки» к концу года перестанет беспокоить жителей Санкт-Петербурга. Проинспектировав ход рекультивации свалки, он пообещал, что неприятный запах будет устранен к Новому году, а к сентябрю 2020-го поверх полигона будет уложен газон.

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