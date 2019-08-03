Беглов пообещал поддержать садоводов

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал состояние садоводства в регионе. Об этом в субботу, 3 августа, сообщается на официальном сайте администрации города.

По его словам, к концу года планируется запустить полноценную программу поддержки садоводств с учетом основных потребностей дачников. В частности, речь идет об оказании медицинской поддержки, доступе к чистой питьевой воде, бесперебойной подаче электричества и состоянии дорог.

«Мы понимаем, что за счет садоводств их [указанные проблемы] решить невозможно. Поэтому шаг за шагом эти задачи будет решать город», — пояснил Беглов, добавив, что в настоящее время проводится инвентаризация всех дачных массивов региона, чтобы подсчитать объем предполагаемых расходов.

Отмечается, что на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области расположено более трех тысяч садоводств, насчитывающих около 700 тысяч участков. В них проводят летние каникулы около 2,5 миллиона горожан.

30 июля Беглов поручил дооснастить Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского района. «Обратились посетители, что нужно купить автобус, мы купим микроавтобус сюда. Очень интересная идея появилась сделать здесь сад для слабовидящих людей», — рассказал он после посещения учреждения.

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