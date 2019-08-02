Беглов открыл полуфинал конкурса «Мой город — мои возможности»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл полуфинал кадрового конкурса «Мой город — мои возможности». Об этом сообщается на сайте администрации Петербурга.

«Открытый и абсолютно прозрачный конкурсный набор во власть становится обычной практикой. И кому, как не нам, Северной столице, быть на переднем крае этой работы», — сказал Беглов.

По его словам, в настоящий момент в городе работает восемь тысяч госслужащих, еще 300 тысяч человек занято в бюджетной сфере и 12 тысяч — в федеральных органах власти. В напутственном слове для конкурсантов врио главы Петербурга отметил, что городу необходим прорыв, а для этого требуется нестандартный подход, который есть у каждого претендента на победу.

На участие в конкурсе заявки подали более 35 тысяч человек из 58 регионов России. В итоге участниками стали 12 тысяч 183 человека. Из них в полуфинал вышли 500 конкурсантов. В воскресенье, 4 августа, будут определены 100 финалистов.

Конкурс «Мой город — мои возможности» стартовал в Санкт-Петербурге в мае. Проект не только открывает для его участников перспективы личностного и профессионального роста, но и дает возможность перенять опыт у уже состоявшихся специалистов.

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