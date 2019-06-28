В Петербурге подвели итоги первого этапа конкурса «Мой город — мои возможности»

В Санкт-Петербурге завершен заявочный этап кадрового конкурса «Мой город — мои возможности», который проводится по инициативе врио губернатора города Александра Беглова. Об этом сообщает Regnum.

По словам организаторов конкурса, участники проявили высокую активность: всего подано 35 639 заявок со всей России. Председатель комитета по молодежной политике Юлия Аблец отметила, что это намного выше, чем самые смелые ожидания.

По числу участников помимо Петербурга лидируют Ленинградская, Московская и Мурманская области. Кроме того, заявки были получены из других стран.

15 июля после завершения второго дистанционного этапа конкурса пройдет следующая пресс-конференция. На ней объявят полуфиналистов и расскажут об испытаниях, которые им предстоит пройти.

Конкурс «Мой город — мои возможности» проводится, чтобы помочь проявить творческий потенциал и связать судьбу с госслужбой в Петербурге. По мнению организаторов, основная часть конкурса — обратная связь, которая осуществляется с помощью наставников — Беглова, его заместителя Эдуарда Батанова и других представителей государственного аппарата и ведущих российских компаний.

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