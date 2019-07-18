Беглов рассказал Путину о новых мерах соцподдержки петербуржцев

Временно исполняющий губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о новых мерах социальной поддержки для жителей города. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он, в частности, рассказал о запуске службы «социальных участковых», которая координирует соцслужбы и социальных работников. Также Беглов отметил введение круглогодичного бесплатного проезда в пригородных электропоездах для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста.

Особо врио губернатора обратил внимание на единую карту петербуржца (ЕКП), сервис, заработавший в мае 2019 года. Документ, который является удостоверением личности, полисом обязательного медицинского страхования, банковской картой и проездным билетом, получили уже 45 тысяч горожан, пояснил он.

Кроме этого, с 1 января 2020 года будет расширена категория граждан, попадающих под определение «блокадник». Это даст право на соцподдержку из бюджета города тем, кто родился или хотя бы один день прожил в осажденном Ленинграде.

Также Беглов сказал, что 75 детских и 35 взрослых поликлиник Санкт-Петербурга должны быть полностью переведены на систему «бережливая поликлиника» с опережением сроков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!