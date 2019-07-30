Беглов поручил дооснастить центр реабилитации инвалидов

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил дооснастить Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского района. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 30 июля.

«Обратились посетители, что нужно купить автобус, мы купим микроавтобус сюда. Очень интересная идея появилась сделать здесь сад для слабовидящих людей», — рассказал Беглов после посещения учреждения.

Глава города также согласовал создание еще одной теплицы при центре.

По данным пресс-службы администрации губернатора, всего в этом году на развитие центра было выделено 90 миллионов рублей. На средства уже была построена спортивная зона.

18 июля Александр Беглов рассказал президенту Владимиру Путину о новых мерах социальной поддержки для жителей города, в частности, о запуске службы «социальных участковых». Он пояснил, что в их задачи входит курирование и эффективное взаимодействие социальных служб.

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов открылся в 2003 году. Учреждение проводит комплексную реабилитацию детей и взрослых. Ежегодно в центре обслуживается более 2,5 тысячи человек.

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