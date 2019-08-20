Беглов пообещал открыть в Петербурге семь новых станций метро

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в ближайшие пять лет в городе появятся семь новых станций метро. Такое обещание он дал в ходе теледебатов кандидатов в губернаторы Петербурга, передает REGNUM во вторник, 20 августа.

В частности, он напомнил, что уже к 1 сентября этого года планируется открыть три станции Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена: «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары». Изначально предполагалось, что их запустят еще в 2012 году.

В целом же, по словам Беглова, в Петербурге будет создана транспортная система, которая позволит жителям «из любой точки города добраться в место назначения за 15-20 минут». Данный проект станет частью программы «Комфортный город», которая включает в себя четыре направления. «Это дороги и транспорт, это экология, это благоустройство и, конечно же, это ЖКХ», — пояснил врио губернатора.

Так, отметил он, в ближайшее время в Петербурге «впервые за 16 лет» откроются два новых парка.

Выборы главы Петербурга пройдут 8 сентября. На эту должность претендуют четыре политика: кандидат от КПРФ Владимир Бортко, Михаил Амосов, выдвинутый от партии «Гражданская платформа», самовыдвиженец Александр Беглов, а также кандидат от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова.

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