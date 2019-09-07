В Петербурге предупредили о наплыве фейковых сообщений о выборах

Эксперты ассоциации «Гражданский контроль» зафиксировали распространение фейковой информации в Санкт-Петербурге в преддверии выборов. Об этом РАПСИ рассказал сопредседатель ассоциации, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

По его мнению, в день голосования количество фейков будет множиться. В связи с этим наблюдатели и эксперты усилят мониторинг социальных сетей.

Брод указал, что, в частности, было выявлено нарушение закона бывшим муниципальным депутатом Даниилом Кеном. Тот на своей странице в одной из соцсетей заявил об отказе от дня тишины и продолжении своей агитации и сказал, что это не основание для снятия с выборов. «Отмечу, что любые действия, призывающие голосовать за или против кого-либо из кандидатов в день, предшествующий выборам, согласно КоАП являются наказуемыми», — пояснил Брод.

«Действия господина Кена в "день тишины" — циничная демонстрация неуважения к закону и избирателям. К сожалению, он не одинок в своем неуважении к закону. Эксперты ассоциации в эти дни уже столкнулись с распространяемой в северной столице фейковой информацией. Похоже, завтра, в день голосования, фейков будет еще больше» — посетовал правозащитник.

День тишины проводится накануне дня голосования. Он не распространяется на информацию о самих проводящихся выборах, призывы принять в них участие и разъяснение законодательных норм и порядка голосования.

В едины день голосования, 8 сентября, в России пройдут выборы в 85 регионах. Граждане страны будут выбирать губернаторов, депутатов законодательных органов субъектов и муниципалитетов, переизбирать депутатов Государственной Думы и региональных парламентов по одномандатным округам.

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