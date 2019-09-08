Беглов вырвался в лидеры на выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

После подсчета 0,1 процента протоколов Беглов набирает 83,61 процента голосов.

На втором месте — Михаил Амосов («Гражданская платформа»), набирающий 11,23 процента голосов. Третью позицию занимает Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), у которой 5,16 процента. Других кандидатов на губернаторских выборах в Петербурге нет.

В России в воскресенье, 8 сентября, прошел единый день голосования. Выборы разного уровня состоялись в 85 регионах страны. В 16 субъектах прошли прямые выборы губернаторов, в 22 региональных центрах — в городские думы и еще в трех — глав муниципальных образований. В Совете по правам человека при президенте России заявили, что значительных нарушений выявлено не было.

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