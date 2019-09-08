В СПЧ не выявили серьезных нарушений на выборах в российских регионах

Мониторинговая группа по выборам президентского Совета по правам человека (СПЧ) не зафиксировала значительных нарушений на выборах, проходивших в единый день голосования в регионах России. Об этом сообщается на сайте органа в воскресенье, 8 сентября.

Выводы сделаны по итогам работы членов совета на избирательных участках в Москве, Санкт-Петербурге, Липецкой, Оренбургской, Тульской, Новосибирской областях, Калмыкии и Карачаево-Черкесии. Правозащитники планируют подготовить доклад президенту России Владимиру Путину.

В воскресенье, 8 сентября, в России прошел единый день голосования. В 85 регионах было организовано более пяти тысяч выборов разного уровня. В 16 субъектах в ходе прямых выборов избирались губернаторы, в 22 региональных центрах — городские думы, еще в трех — глав муниципальных образований.

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