Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму

Оппозиционеры займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме седьмого созыва, таковы результаты обработки 100 процентов протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 9 сентября.

Так, от партии КПРФ в Мосгордуму попадают 13 человек, от партии «Яблоко» — трое кандидатов. Кроме того, в 8-м округе победила поддержанная «Яблоком» самовыдвиженец Дарья Беседина. Впервые в Мосгордуме будут представители «Справедливой России» в числе трех человек.

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Также в новый состав думы избрались девять действующих депутатов из фракции «Единой России», шедшие самовыдвиженцами. Не смогли переизбраться секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский и единоросс Сергей Зверев.

Итоговая явка составила 21,77 процента, сообщили в Мосгоризбиркоме. В избирательной комиссии отметили, что в ходе выборов в столичный парламент нарушений не зафиксировано. Наблюдатели и члены комиссии жалобы не подавали.

В воскресенье, 8 сентября, в России прошел единый день голосования. В 85 регионах состоялись выборы разного уровня. В субъектах жители выбирали губернаторов, депутатов в городские думы и глав муниципальных образований.

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