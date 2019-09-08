На выборах в Севастополе загорелся избирательный участок

В Севестополе в одном из избирательных участков произошел пожар. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

По словам председателя городской избирательной комиссии Сергея Даниленко, пожар в политехнический лицее на улице Олега Кошевого быстро потушили, голосование проходит в штатном режиме. «Здание обесточено, но комплексы обработки избирательных бюллетеней работают от источника бесперебойного электропитания», — уточнил он.

Энергоснабжение на участке восстанавливается.

Даниленко также сообщил об инциденте с бюллетенем, который пожилая местная жительница опустила не в автоматизированный комплекс обработки избирательных бюллетеней, а в урну, которая не была опечатана. Он подчеркнул, что, согласно инструкции центризбиркома, это не является поводом для пересчета голосов на участке.

В воскресенье, 8 сентября, в единый день голосования в Севастополе проходят выборы депутатов второго созыва законодательного собрания. По итогам выборов в городе федерального значения Севастополе будет сформировано 24 депутата — 16 по партийным спискам и 8 по одномандатным округам. Всего в Республике Крым выбирают 75 депутатов.

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