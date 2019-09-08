Глава ЦИК пригрозила всем врунам «доской антипочета»

Центризбирком России обнародует имена людей, распространяющих недостоверную информацию о ходе выборов, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Ее цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК в воскресенье, 8 сентября.

«Мы сделаем доску антипочета, куда повесим всех врунов, лгунов и дезинформаторов», — сказала она, комментируя информацию о том, что на всех участках в Волгоградской области не работают видеокамеры.

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Ранее в воскресенье в прессе появились данные об обстреле автобуса с наблюдателями и журналистами на границе Республики Тыва и Красноярского края. Однако в полиции эти сообщения не подтвердили.

В дезинформации общественности обвинили движение «Голос». По словам сопредседателя мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игоря Борисова, более двух третей сообщений на «Карте нарушений» не соответствуют действительности. Он заверил, что по подтвержденным случаям злоупотреблений принимаются необходимые меры.

В единый день голосования 8 сентября в России проходит более пяти тысяч выборов разного уровня.

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