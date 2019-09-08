В ЦИК понадеялись на объективность наблюдателей

Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев выразил надежду на объективную интерпретацию наблюдателями событий на выборах. Его слова приводит РИА Новости в воскресенье, 8 сентября.

«Нам бы очень хотелось, чтобы все, кто имеет возможность наблюдать, объективно интерпретировали происходящие события и не пытались рядом с тем, что мы открыли, придумывать какое-то свое кино», — сказал он на открытии видеостены, на которой транслируются видео с избирательных участков.

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По его словам, некоторые пытаются продемонстрировать какие-то сюжеты, которых не было в действительности.

Ранее в воскресенье президент Владимир Путин проголосовал на одном из избирательных участков на выборах в Мосгордуму. Он признался, что лично не знаком с выбранным кандидатом, но надеется на его порядочность.

В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 85 регионах пройдут более пяти тысяч выборов разного уровня.

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