Памфилова рассказала о востребованности системы «мобильный избиратель»

Более 460 тысяч человек использовали для голосования систему «мобильный избиратель». Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Ее цитирует РИА Новости.

Она также напомнила, что в этом году в Москве появилась возможность отдать голос на цифровом участке — для жителей 16 регионов (где выбирают губернаторов) и жители четырех регионов (где выбирают депутатов Госдумы).

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Ранее в воскресенье президент Владимир Путин проголосовал на одном из избирательных участков на выборах в Мосгордуму. Он признался, что лично не знаком с выбранным кандидатом, но надеется на его порядочность.

В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 85 регионах пройдут более пяти тысяч выборов разного уровня.

Механизм «Мобильный избиратель» позволяет проголосовать вне зависимости от места регистрации избирателя.

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