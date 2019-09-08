Памфилова рассказала о востребованности системы «мобильный избиратель»

Более 460 тысяч человек использовали для голосования систему «мобильный избиратель». Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Ее цитирует РИА Новости.
Она также напомнила, что в этом году в Москве появилась возможность отдать голос на цифровом участке — для жителей 16 регионов (где выбирают губернаторов) и жители четырех регионов (где выбирают депутатов Госдумы).
Ранее в воскресенье президент Владимир Путин проголосовал на одном из избирательных участков на выборах в Мосгордуму. Он признался, что лично не знаком с выбранным кандидатом, но надеется на его порядочность.
В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 85 регионах пройдут более пяти тысяч выборов разного уровня.
Механизм «Мобильный избиратель» позволяет проголосовать вне зависимости от места регистрации избирателя.