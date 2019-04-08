Российские «Выборы» оказались неприступными для хакеров

Ни одна хакерская атака на государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы» за 25 лет ее существования не увенчалась успехом, сообщил замглавы Центризбиркома Николай Булаев. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 8 апреля.

«Систему ГАС "Выборы" атаковать невозможно, она тоже не связана ни с одной другой системой, в том числе с интернетом. [У нее] свои каналы связи, и защищенность их пока за 25 лет не вызвала сомнений», — сказал представитель ЦИК на заседании комитета Госдумы по контролю и регламенту.

Комитет обсуждает законопроект о цифровых избирательных участках, позволяющих в Москве проголосовать за губернаторов регионов.

В мае 2017 года о защищенности обеспечивающей выборы системы заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. По ее словам, системе не страшны никакие кибератаки.

Система «Выборы» предназначена для компьютерного подсчета голосов избирателей.

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