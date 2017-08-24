ФАС разоблачила картельный сговор поставщиков техники для системы ГАС «Выборы»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала поставщиков техники для Государственной автоматизированной системы Российской Федерации (ГАС) «Выборы» виновными организации картельного сговора. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

«По итогам рассмотрения дела ООО «Производственная компания Аквариус» и ЗАО «КРОК инкорпорейтед» были признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции», — говорится в сообщении ФАС.

ФАС установила, что «Производственная компания Аквариус», «Национальная компьютерная корпорация», а также «Бизнес компьютерс групп» и «АМИ-НЕТВОРК» заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цены на аукционе на поставку системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС «Выборы». Услуга предоставлялась ФГКУ «Федеральный центр при информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Сообщается также, что экономическую деятельность этих поставщиков координировала компания «Хьюлетт Паккард А.О.», которая также признана виновной в нарушении законодательства.

Кроме этого, по данным ведомства, «Производственная компания Аквариус» и «Супервэйв Групп» заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цены на редукционе (торги со снижением цены) на поставку офисного, сетевого оборудования, приобретение оборудования Hewlett Packard, лицензий и услуг по установке и настройке оборудования для «Норникель – Общий центр обслуживания».

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«Уверен, это дело не последнее в череде расследований картельных сговоров на торгах по поставкам техники для государственных нужд», — прокомментировал статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

ФАС направит материалы по делу в Федеральную службу безопасности и Федеральную налоговую службу.

В конце ноября 2016 года антимонопольное ведомство возбудило первое дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении компаний-поставщиков компьютерной техники. В заключении антиконкурентного соглашения подозревались компании «Бизнес компьютерс групп», «АМИ-Нетворк», «Крок инкорпорейтед», «Супервэйв групп», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» и «Производственная компания Аквариус». Все они участвовали в аукционе на поставку системных блоков для комплексов автоматизации региональных фрагментов ГАС. Подозрения у федеральной службы вызвала цена контракта, сниженная всего на 1 процент.