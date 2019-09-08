Россия нашла признаки вмешательства в выборы со стороны Google и Facebook

Некоторые действия компаний Google и Facebook в единый день голосования имеют признаки вмешательства во внутренние дела России. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По его словам, американские компании «наплевали на предупреждение Роскомнадзора». В беседе с ТАСС он объяснил, что при поиске в Google информации по запросу «выборы в Мосгордуму», перед результатами показывается реклама системы «умного голосования», которую продвигает блогер Алексей Навальный.

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Facebook, в свою очередь, как добавил Малькевич, дважды блокировал посты на странице Мосгоризбиркома, в которых размещалась информация о проверке нарушений на проходящих выборах в единый день голосования 8 сентября. «Кому-то нужны дополнительные факты, свидетельствующие об иностранном вмешательстве в политическую жизнь нашей страны?» — интересуется общественник.

Роскомнадзор 6 сентября предупредил средства массовой информации и кандидатов о дне тишины перед выборами. Кроме того, ведомство направило представителям компаний Google, YouTube, Facebook и Instagram обращения с просьбой не допускать распространение политической рекламы 7 и 8 сентября, отмечая, что в противном случае это будет восприниматься как вмешательство в суверенные дела страны, враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов.

Выборы в единый день голосования, 8 сентября, проходят в 85 российских регионов. Граждане России выбирают губернаторов, депутатов законодательных органов субъектов и муниципалитетов, переизбирают депутатов Государственной Думы и региональных парламентов по одномандатным округам.

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