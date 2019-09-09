Глава Роскомнадзора прокомментировал вмешательство Facebook в дела России

Компания Facebook применяла двойные стандарты в размещении политической рекламы 7 и 8 сентября, считает глава Роскомнадзора Александр Жаров. Свою позицию он высказал в эфире телеканала «Россия 24», запись доступна на YouTube.

Руководитель ведомства привел в пример то, что из-за обращения одного пользователя соцсети был заблокирован аккаунт Мосгоризбиркома, хотя в отношении политической рекламы, по поводу которой высказался Роскомнадзор, Общественная палата и парламент России, действий не последовало.

«Именно поэтому мы говорим, что мы имеем дело с двойными стандартами, попытками влияния на результаты выборов», — заключил Жаров. Так глава Роскомнадзора отреагировал на комментарий компании. В нем говорилось, что при обращении регулятора Facebook бы рассмотрел запрос и принял решение по поводу политической рекламы.

Ранее Роскомнадзор обвинил Google и Facebook в распространении политической рекламы в день выборов в России 8 сентября, что запрещено законом. Ведомство намерено передать данные о нарушениях в комиссию нижней палаты парламента по расследованию вмешательства в дела России.

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