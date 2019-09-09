В Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в российские выборы

Компания Facebook заявила, что ответственность за соблюдение российского избирательного законодательства несут рекламодатели, а не площадка. Так социальная сеть ответила на обвинения Роскомнадзора во вмешательстве в выборы в России, передает в понедельник, 9 сентября, Reuters.

В пресс-службе Facebook подчеркнули, что «примут соответствующие меры», когда получат обращение о том, что та или иная реклама нарушает законодательство страны.

Ранее корпорация Google ответила на похожие обвинения, выдвинутые в отношении нее российским ведомством.

В Роскомнадзоре сообщали, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу в день выборов в России 8 сентября, что запрещено законом. Как уточнил представитель ведомства Вадим Ампелонский, информация о нарушениях будет передана в комиссию Госдумы, занимающуюся расследованием вмешательства в дела России.

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