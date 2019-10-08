МВД отчиталось о предотвращении беспорядков перед выборами в Москве

МВД России и Росгвардия не допустили в Москве перед выборами массовых беспорядков с тяжкими последствиями благодаря грамотным действиям правоохранительных структур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрия Денисенко.

По его словам, органы внутренних дел в предвыборный период и во время проведения выборов 8 сентября действовали строго в рамках своих полномочий и законодательства. Денисенко отметил, что сейчас расследуются уголовные дела в отношении активных участников несанкционированных акций, прошедших в июле и августа. По его мнению, это свидетельствует о противоправном характере их действий.

В Москве с конца июля проходили массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за избирательной кампании перед выборами в Мосгордуму, которые состоялись 8 сентября. Столичный избирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями. В частности, некоторые кандидаты представили в избирком недействительные подписи — например, поддельные и от уже умерших людей.

О том, что некоторые кандидаты оказались неспособны собрать необходимое количество верифицированных подписей, косвенно свидетельствует численность августовских акций оппозиции на проспекте Сахарова, которая, по другим подсчетам, была почти вдвое ниже, чем по «Белому счетчику».

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