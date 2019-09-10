Организаторов акции 27 июля оштрафовали на 1,2 миллиона за простой транспорта

Коптевский суд Москвы удовлетворил иск Мосгортранса с требованием оштрафовать организаторов прошедшей 27 июля акции протеста за простой транспорта. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 10 сентября.

Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Мосгортранс» потребовало от организаторов митинга возместить убытки в размере более 1,2 миллиона рублей. В итоге суд взыскал с ответчиков по данному иску 1 218 591 рубль 58 копеек. Ответчиками выступали Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров. Они не признали требований суда и просили отказать в удовлетворении иска Мосгортранса.

27 июля в центре Москвы было организовано шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Было задержано более тысячи активистов, 15 из них стали фигурантами уголовных дел.

3 сентября Тверской районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии Данилу Беглеца, толкнувшего росгвардейца на митинге, и к трем годам — Ивана Подкопаева, распылившего в их сторону газ. Обоих признали виновными в применении насилия к представителям власти.

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