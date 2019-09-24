Песков объяснил отличие полиции США от России на примере расстрела без суда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полиции в отношении задержанных на несанкционированных акциях в Москве. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 24 сентября.

«Там был парень, который бросил стаканчик. Но вы поймите, что в Америке его застрелили бы... без суда, без следствия», — сказал он в ходе общения со студентами Высшей школы экономики.

Представитель Кремля добавил, что стрелявший полицейский еще бы награду за это получил.

В середине августа Песков заявил, что Кремль считает недопустимым несоразмерное применение силы полицией. Однако, уточнил он, жесткие действия могут быть необходимы для предотвращения массовых беспорядков. Песков также проинформировал, что главе государства докладывают о происходящем.

В российской столице с середины июля проходили несогласованные акции протеста из-за выборов в Мосгордуму. Ряд оппозиционных кандидатов не допустили до голосования из-за проблем с документами.

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