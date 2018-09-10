Кремль объяснил участие подростков в акциях протеста

В Кремле считают результатом провокаций участие подростков в несогласованных протестных акциях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РБК в понедельник, 10 сентября.

«Те, кто провоцировал несовершеннолетних, прекрасно осведомлены о правовых последствиях таких шагов», — сказал он.

Песков подчеркнул, что полиция действовала в рамках закона. «Вы знаете, что были и хулиганы, и провокаторы, которые поднимали руку на стражей порядка, что недопустимо и что также карается по закону», — отметил пресс-секретарь.

На просьбу прокомментировать данные о задержании журналистов представитель Кремля ответил, что в каждом случае нужно разбираться. «Обобщающие суждения делать весьма трудно. (...) Надо знать, где и кого именно задерживали», — ответил чиновник.

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9 сентября в единый день голосования более чем в 20 городах прошли акции против пенсионной реформы, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. В большинстве населенных пунктов демонстрации не были согласованы.

По данным правоохранительных органов, всего по России были задержаны около 840 человек. В частности, в полицейские участки Москвы и Санкт-Петербурга доставили 100 человек. В столице один из протестующих несколько раз ударил стража порядка по голове, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Также сообщалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский ударил активиста по лицу. Действия парламентария возмутили других протестующих, и политика сбили с ног. Позже оказалось, что мужчина был гражданином Украины.

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