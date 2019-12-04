В СПЧ понадеялись на справедливый суд для участников акции 27 июля

В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) надеются, что решения судов по делам о насилии в отношении полицейских на несанкционированной акции в Москве 27 июля будут справедливы и соразмерны содеянному. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев, передает ТАСС.

По его словам, некоторые фигуранты уголовных дел не совершали тех правонарушений, за которые можно наказать человека реальным лишением свободы. «Например, брошенный в сторону полицейского пластиковый стаканчик или пластиковая бутылка, наверное, не могли нанести вреда жизни и здоровью», — отметил Фадеев, подчеркнув, что СПЧ в своей оценке руководствуется «гуманными соображениями».

«Молодые люди, по которым в ближайшие дни будет вынесено судебное решение, уже понесли наказание в виде лишения свободы, домашних арестов, иных ограничительных мер», — добавил Фадеев.

Ранее стало известно, что гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале. Его задержали на несанкционированной акции 27 июля. Сначала ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 212 УК РФ («Организация массовых беспорядков»). Позднее дело переквалифицировали на экстремистскую статью 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Студент вину не признал.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по разным оценкам, участвовали от 3,5 до 10 тысяч человек. Более тысячи было задержано. По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках проходят 15 человек. Еще семеро уже получили реальные или условные сроки по обвинению в разжигании насилия или нападению на силовиков. В отношении шестерых уголовное преследование прекращено.

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