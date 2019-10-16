Фигуранта дела о беспорядках в Москве попросили отправить под домашний арест

Следственный комитет России обратился к суду с просьбой отправить под домашний арест одного из фигурантов дела о массовых беспорядках, произошедших в Москве в июле 2019 года, — Александра Мыльникова. Об этом в среду, 16 октября, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, подобное решение связано с тем, что у Мыльникова трое несовершеннолетних детей 2014, 2015 и 2018 годов рождения, а его супруга на данный момент не работает.

Мыльникову предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Аналогичное обвинение также предъявлено еще четырем задержанным по данному делу — Егору Лесных, Максиму Мартинцову, Андрею Баршаю и Владимиру Емельянову, которым следователи просили избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, 27 июля 2019 года Мыльников, Лесных и Мартинцов повалили на землю сотрудника Росгвардии и нанесли ему удары ногами. Лесных также ударил ногой другого правоохранителя, Баршай толкнул в спину росгвардейца, а Емельянов удерживал и пытался повалить на землю сотрудника правоохранительных органов. Как отмечает СК, противоправные действия обвиняемых также попали на видео.

LIFE SHOT / Telegram

27 июля в центре Москвы было организовано шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Было задержано более тысячи человек, 15 из них стали фигурантами уголовных дел.

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