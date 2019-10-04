Двух россиян посадили на шесть с половиной лет за пикет

​Ростовский областной суд признал двух местных жителей виновными в попытке организовать массовые беспорядки и третьего — в попытке поучаствовать в них, сообщается в Telegram-канале Amnesty International. «Беспорядками» оказался простой пикет.

Согласно решению суда, 24-летний Владислав Мордасов приговорен к 6 годам и 7 месяцам колонии строгого режима, 19-летний Ян Сидоров — к 6,5 годам. Оба — по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 212 УК. 20-летний Вячеслав Шашмин получил 3 года условно по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 212 УК.

По версии следствия, Мордасов создал в Telegram чат «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону» и сделал Сидорова администратором. В чате было около 200 человек, которые якобы призывали к «силовой акции» и критиковали власть. В назначенный день Мордасов и Сидоров вышли на пикет на площадь Советов рядом возле здания регионального правительства с плакатами «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку», и их задержали. Тогда же в другом месте задержали Шашмина, который находился в соседних дворах и хотел пойти на площадь из интереса. Он также состоял в указанном чате, но никакой активности в нем не проявлял.

На 5 ноября 2017 года была назначена «революция» лидера запрещенного в России движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева, о ней он неоднократно говорил в своих видео в YouTube. В преддверии даты ФСБ задержала многих членов движения, которое судом было признано экстремистским. Сам Мальцев стал фигурантом уголовного дела, бежал из страны и получил убежище в Европе.

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