Несостоявшийся революционер Мальцев получил убежище в Евросоюзе

Лидер экстремистской организации «Артподготовка» (ее деятельность запрещена в России) Вячеслав Мальцев получил политическое убежище в Евросоюзе. Об этом он рассказал телеканалу «Настоящее время».

«Я в Евросоюзе. Мне пришлось в тюрьме отсидеть и многое другое. Я политический беженец — совершенно очевидно для любого. Визу очень легко поставить, если ты реальный политический беженец. Если ты реально разыскиваешься за политическое преступление — проблем нет никаких», — рассказал он.

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Мальцев не уточнил, в какой именно стране находится. Также он указал, что какое-то время после отъезда из России находился в тюрьме. Мальцев заявил, что был отпущен из-под стражи, поскольку ему удалось подтвердить политическую составляющую своего преследования в России.

Лидер движения «Артподготовка», в конце октября признанного судом экстремистским, Вячеслав Мальцев неоднократно заявлял, что 5 ноября в России должна произойти революция. Несколько месяцев назад он покинул страну после того, как против него было возбуждено уголовное дело. Сейчас Мальцев находится в международном розыске.