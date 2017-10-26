Движение политика Вячеслава Мальцева «Артподготовка» признали экстремистским

Красноярский краевой суд запретил деятельность движения оппозиционного блогера Вячеслава Мальцева «Артподготовка» на территории России. Суд признал организацию экстремистской, сообщает в четверг, 26 октября, пресс-служба суда.

Сам Мальцев уехал из России и был объявлен в международный розыск. На него заведено уголовное дело о призывах к экстремизму. В 2016 году на выборах в Госдуму лидер «Артподготовки» выдвигался от партии ПАРНАС. В ходе дебатов в эфире федеральных каналов он, в частности, выступал с резкой критикой в адрес руководства страны и призывал к революции.

19 октября сотрудники Росгвардии и МВД задержали в Ярославле шестерых несовершеннолетних сторонников Мальцева, которые под Толбухинским мостом делали коктейли Молотова. По предварительным данным, они могли готовиться к протестным акциям 5 ноября, которое, по задумке оппозиционера, должно стать днем революции.