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Ярославских подростков застали за производством коктейлей Молотова и отпустили

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Сотрудники Росгвардии и МВД задержали в Ярославле шестерых несовершеннолетних сторонников политика Вячеслава Мальцева, которые под Толбухинским мостом делали коктейли Молотова. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает «7x7».

Как рассказал изданию источник, 19 октября шесть подростков принесли с собой под мост бензин, чтобы сделать бутылки с зажигательной смесью. За несовершеннолетними наблюдали несколько сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД в штатском. Через 20 минут после начала операции к мосту на двух служебных «Газелях» и одном «Урале» приехали сотрудники Росгвардии. Они задержали подростков на три часа и отпустили, не предъявив никаких обвинений.

Источник добавил, что о дате и месте встречи для производства коктейлей Молотова силовики узнали в одном из чатов в соцсетях, который назывался «05.11.17» (дата «революции», которую запланировал эмигрировавший из России видеоблогер и политик Вячеслав Мальцев). В Росгвардии и местном управлении МВД факт задержания подростков не подтвердили, но и не опровергли.

Ранее в октябре начальник главка МВД по противодействию экстремизму (Центр «Э») Тимур Валиулин предложил наказывать работников учебных заведений и родителей за участие детей в протестных акциях. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова назвала эту инициативу сложно выполнимой.

4 июля саратовский политик, националист Вячеслав Мальцев покинул территорию России после возбуждения в отношении него уголовного дела за создание «экстремистского сообщества» «Артподготовка». Активист находится за пределами России.

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