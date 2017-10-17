Кузнецова выступила против наказания для учителей и родителей митингующих детей

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова назвала сложно выполнимым предложение наказывать родителей и учебные заведения за участие молодежи в несанкционированных митингах. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает РИА Новости.

Кузнецова заявила, что детям и подросткам надо предоставить возможность конструктивно высказывать свое мнение, но при этом защитить от тех, кто пытается манипулировать ими в своих интересах. Таким образом омбудсмен отреагировала на предложение начальника Главного управления по противодействию экстремизму (Центр «Э») МВД России Тимура Валиулина ввести ответственность для учителей и родителей за участие детей в митингах.

«Молодежь вообще активна, она умеет выражать свое мнение, хочет выразить свое мнение, и, конечно, нужно для этого создавать всяческие условия, чтобы можно было конструктивно поговорить о чем-то. Я считаю, что защищать молодых людей нужно прежде всего от манипуляций их сознанием, их желанием выразить себя. Лучшим способом для этого является создание условий для выражения конструктивной позиции», — отметила Кузнецова.

Детский омбудсмен добавила, что в России участие граждан в различных акциях регулируется нормой закона.

Ранее Валиулин заявил о необходимости внести поправки в законодательство, «чтобы ответственность усилилась не только в отношении детей, которые не знают, на что идут». Он отметил, что число несовершеннолетних, принимающих участие в протестных митингах, растет.