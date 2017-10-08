Россия
 

Все задержанные участники субботних акций отпущены

Перейти в «Мою Ленту»
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников несанкционированной акции в Санкт-Петербург
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников несанкционированной акции в Санкт-Петербург

Все задержанные участники прошедших в субботу протестных акций в разных городах России отпущены из отделений полиции. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД.

«Всех, кого задерживали, отпустили», — сказали в ведомстве, добавив, что всего составлен 71 протокол об административных правонарушениях. Так, представитель МВД отметил, что на задержанных на акции в Санкт-Петербурге составили протоколы о нарушении правил дорожного движения за то, что они вышли на проезжую часть и мешали автомобильному движению.

Ранее 8 октября управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило дело по факту смерти 55-летней женщины, к которой не успела приехать скорая помощь из-за перекрытой трассы в центре города. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

В МВД не уточнили, есть ли среди отпущенных задержанных сторонники политика Алексея Навального, которые проводили пикет на Манежной площади в Москве в воскресенье, 8 октября. Проект «ОВД-Инфо» сообщал о задержании как минимум 12 пикетчиков в центре столицы.

7 октября во многих российских городах прошли митинги в поддержку Алексея Навального, большинство из них не были согласованы с местными властями. Согласно подсчетам МВД, в акциях примерно в 50 населенных пунктах, где мероприятия не были санкционированы, приняли участие около пяти тысяч человек. Еще в 35 городах, где власти согласовали митинги, на улицу вышли 1,8 тысячи человек.

По данным «ОВД-Инфо», в ходе митингов 7 октября по всей России были задержаны 290 человек. В министерстве внутренних дел называют другую цифру — 136 человек. 60 из них обязаны явиться в суд.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Манежной площади полиция задержала девять человек
На Манежной площади в Москве задержаны сторонники Навального
После смерти петербурженки из-за опоздания скорой возбудили дело
На несогласованных акциях в российских городах задержали более ста человек
Красную площадь перекрыли после несогласованной акции на Пушкинской
Последние новости
Все задержанные участники субботних акций отпущены
Москва допустила ограничение работы американских СМИ в России
Сирийская армия окружила боевиков ИГ в районе Меядина
Воюющий за Киев российский актер Пашинин раскритиковал украинскую армию
Работу объявленного позором российского футбола арбитра проверят
У боевиков ИГ нашли советскую пушку М-46
Дерзкого водителя избили и задержали за помехи кортежу главы МВД Дагестана
Другие материалы рубрики
Россия00:01 7 октября

«Народ начал купаться в этой аномальщине»

Россияне тупеют и все больше верят в чудеса
22:42 7 октября

Уралец скончался после допроса в полиции

07:25 6 октября

Число погибших в ДТП во Владимирской области выросло до 19 человек

20:00 7 октября

Путину посвятили портрет, брелок и торт

Россия00:07 6 октября
Вадим Потомский

Бог не фраер. Он увидел

Уволенный губернатор-мем орал на чепушил и раньше всех дарил корзинки министрам
11:17Сегодня

Жильцов дома без труб обязали платить за отопление в Ставрополье

18:37 7 октября

Егерь перепутал тульского грибника с кабаном и убил его

00:45Сегодня

После смерти петербурженки из-за опоздания скорой возбудили дело

Россия00:05 9 сентября

Мы были скинами

Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
13:42 6 октября

За три дня в Москве выпадет треть месячной нормы осадков  

18:11 7 октября

На несогласованных акциях в российских городах задержали более ста человек

21:55 7 октября

Скорая опоздала к умирающей петербурженке из-за перекрытий во время митингов

Россия
«Народ начал купаться в этой аномальщине»
Россияне тупеют и все больше верят в чудеса
Разорвало: поезд протаранил автобус
Погибли 16 человек
Вадим ПотомскийБог не фраер. Он увидел
Уволенный губернатор-мем орал на чепушил и раньше всех дарил корзинки министрам
Все задержанные участники субботних акций отпущены
Путину посвятили портрет, брелок и торт
Жильцов дома без труб обязали платить за отопление в Ставрополье
Егерь перепутал тульского грибника с кабаном и убил его
Все материалы
Мир
В могилу с улыбкой
Румынское кладбище, где можно повеселиться с мертвецами
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
Командование СДС объявило о начале решающего штурма позиций ИГ в Ракке
У боевиков ИГ нашли советскую пушку М-46
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Все материалы
Бывший СССР
Мечта президента
Почему Назарбаеву не дают Нобелевскую премию
СБУ обвинила ЧВК Вагнера в уничтожении Ил-76 с украинскими десантниками
«Новый Майдан будет кровавой мясорубкой»
Почему диктатура Порошенко приведет к очередной революции на Украине
Вице-премьер Киргизии погиб в ДТП
Умер купивший яхту Березовского одесский бизнесмен
Бывший свидетелем крушения МН17 офицер украинской ПВО попросил убежища в России
Порошенко продлил особый статус Донбасса на год
Все материалы
Финансы
Отскочили: ЦБ притормозил продажу Рокетбанка и «Точки»
Что ждет клиентов двух самых хайповых банков России
Воля короля
Россия и Саудовская Аравия решат судьбу цен на нефть
Греф подбил Новака покататься на Tesla
Путин предрек рекордный за всю историю урожай зерна
Раскрыты потери ЕС от санкций против России
Глава МИД Саудовской Аравии спрогнозировал «скорое» снятие санкций с России
Ошибки искусственного интеллекта обернутся миллиардными потерями для банков
Все материалы
Бизнес
Пробило на хавчик
Кого озолотят неуемные аппетиты любителей марихуаны
Как булка с котлетой
Франчайзи бургерной о том, сложно ли реализовать свою мечту
Подобрали, обогрели
Готовы ли регионы к либерализации цен на тепло
В МВФ назвали Россию бенефициаром глобального потепления
Застрявшие в Малайзии и Саудовской Аравии экипажи «ВИМ-Авиа» вернулись в Москву
Орешкин решил защитить бизнес от штрафов
Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии систем ПРО на 15 миллиардов долларов
Все материалы
Силовые структуры
Оленевод на драйве
Шаманы и пьяные вахтовики схлестнулись в бесконечных разборках на Крайнем Севере
Люди гибнут за базар
За оградами крупнейших рынков Москвы творятся темные дела
«Я видел сердце пса сквозь его разодранное тело»
Кто зарабатывает на подпольных собачьих боях в России
В Москве задержали подозреваемого в ложном минировании магазина
Полиция обвинила выживших в ДТП под Владимиром иностранцев в незаконной миграции
Житель Новосибирска признался в убийстве матери
Суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего главбуха «Седьмой студии»
Все материалы
Наука и техника
Натаниэль ПетерсонНа голову укушенный
Безумного натуралиста жалят самые опасные твари в мире
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Пшик!
Справится ли Россия с американским гиперзвуковым оружием
На единственном российском авианосце решили сэкономить 25 миллиардов рублей
Умер лингвист Вячеслав Иванов
Китаянка ослепла после беспрерывной игры на телефоне
У европейцев обнаружили признаки неандертальцев
Все материалы
Спорт
Тони Фергюсон«Где ты прячешься, кусок дерьма?»
Фергюсон удушил Ли и идет за Конором Макгрегором
Работу объявленного позором российского футбола арбитра проверят
Овечкин забросил четыре шайбы во втором матче сезона НХЛ
Заменивший Квята француз финишировал 13-м на Гран-при Японии
Новая первая ракетка мира рассказала об отношениях с Шараповой
Комментатор назвал судью позором российского футбола и отказался работать
Тактаров ответил на критику Емельяненко
Все материалы
Культура
Марина Цветаева и Сергей Эфрон. 1911 год«Он любовник из любовников»
Жизнь, любовь и смерть Марины Цветаевой в вещах, фотографиях и документах
В плену снов
Кто получит главную литературную премию мира
От электроовцы слышу
Кино недели с Денисом Рузаевым: «Бегущий по лезвию 2049»
Заказчика скульптуры против гендерного неравенства оштрафовали за сексизм в США
Кровь из десен
Делать ли аборт, если беременность обернулась раковой опухолью
Мединский отреагировал на сообщения о своей госпитализации
Шакира спела о любви после появления слухов о ее расставании с Пике
Все материалы
Интернет и СМИ
Руки прочь
Машина для уничтожения порно превратила людей в зверей
Пес получил удар лапой от кота и включил «турбоскорость»
«Я просто реально блюю от перенапряжения»
Самый сексуальный депутат Москвы об интимной съемке и президентских амбициях
Захарова сравнила выдворение с Украины журналиста НТВ с охотой на ведьм
В США задержали автора пародийного Twitter-аккаунта от имени полицейского
Клип с Путиным, Меркель, Трампом и Обамой ворвался в тренды YouTube
Антивирус Касперского обвинили в краже данных американских спецслужб
Все материалы
Ценности
Здравствуй, дерево!
Американцы поборются за автомобили своих дедов
Москвичам устроят «Революцию в звуке» с балетом «Болт»
Британские дизайнеры назвали Путина супергероем
Российская элита собралась на вертодроме посмотреть на «золотой» Bentley
Nike изменит расцветку Air Force 1
В ЦУМе начались продажи капсульной коллекции adidas Originals by Alexander Wang
Американский дизайнер посвятил одежду своей таксе
Все материалы
Путешествия
SINGAPORE - 2013/11/29: Tourists walk around on the sky-walk structures at Gardens by the Bay, notable for being one of the top 10 indoor gardens of the world. Экзотика и порядок
Россияне в Сингапуре летают в трубе и машут ногами
Названы главные недостатки российских отелей
Российские туроператоры прекратили сотрудничество с «ВИМ-Авиа»
87-летний россиянин покорил Эльбрус
Навалил кирпичей
Впасть в детство и сойти с ума в волшебном доме LEGO
Пассажиры поделились главными причинами недовольства авиакомпаниями
Туристам предложили отдых в Колумбии с безлимитным сексом в окружении 60 девушек
Все материалы
Из жизни
Присел, отжался
Криминальный босс учит знаменитостей качаться по-тюремному
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
Копай глубже
Что скрывают в тайных тоннелях воры и контрабандисты
Плавки Кеннеди продали на аукционе за 5,3 тысячи долларов
Канадец выиграл в лотерею 25 миллионов долларов
В Финляндии нашли беременного мужчину
Культурист голыми руками убрал с дороги мешавшую ему машину
Все материалы
Спорткупе с внедорожником внутри – как это вообще возможно?
Забытый концепт-кар Mercury Montego Sportshauler и его маленький секрет
«Тойота» для императора
Эволюция самого роскошного автомобиля Японии
Автобусы, которые не умели ездить самостоятельно
История автобусов-полуприцепов
Как столб на голову
Реальные истории, когда на машины что-то падало. Что-то больше
Ford Explorer подешевел на 100 тысяч рублей
Новой машиной Бэтмена станет суперкар Mercedes-Benz
Следующий Jeep Wrangler оснастят двухлитровой «турбочетверкой»
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы