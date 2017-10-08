Все задержанные участники субботних акций отпущены

Все задержанные участники прошедших в субботу протестных акций в разных городах России отпущены из отделений полиции. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД.

«Всех, кого задерживали, отпустили», — сказали в ведомстве, добавив, что всего составлен 71 протокол об административных правонарушениях. Так, представитель МВД отметил, что на задержанных на акции в Санкт-Петербурге составили протоколы о нарушении правил дорожного движения за то, что они вышли на проезжую часть и мешали автомобильному движению.

Ранее 8 октября управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило дело по факту смерти 55-летней женщины, к которой не успела приехать скорая помощь из-за перекрытой трассы в центре города. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

В МВД не уточнили, есть ли среди отпущенных задержанных сторонники политика Алексея Навального, которые проводили пикет на Манежной площади в Москве в воскресенье, 8 октября. Проект «ОВД-Инфо» сообщал о задержании как минимум 12 пикетчиков в центре столицы.

7 октября во многих российских городах прошли митинги в поддержку Алексея Навального, большинство из них не были согласованы с местными властями. Согласно подсчетам МВД, в акциях примерно в 50 населенных пунктах, где мероприятия не были санкционированы, приняли участие около пяти тысяч человек. Еще в 35 городах, где власти согласовали митинги, на улицу вышли 1,8 тысячи человек.

По данным «ОВД-Инфо», в ходе митингов 7 октября по всей России были задержаны 290 человек. В министерстве внутренних дел называют другую цифру — 136 человек. 60 из них обязаны явиться в суд.