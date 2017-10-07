На несогласованных акциях в российских городах задержали более ста человек

На несогласованных акциях, проходящих 7 октября в десятках городов России, задержаны более ста человек, сообщает «ОВД-Инфо».

По данным проекта, задержаны 124 участника акций в 23 городах. Отмечается, что в ряде случаев задержанные уже отпущены из отделений полиции.

Несанкционированная акция состоялась и в столице. По подсчетам МВД, на Пушкинской площади собрались около 700 человек, включая журналистов. Затем митингующие двинулись в сторону Кремля, после чего была перекрыта Красная площадь.

В субботу, 7 октября, в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах проходят акции сторонников оппозиционера Алексея Навального, который отбывает административный арест за повторное нарушение порядка организации митингов.