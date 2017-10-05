Песков напомнил о незаконности несанкционированных акций

Несанкционированные митинги — нарушение действующего законодательства, за которое придется отвечать. Об этом напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Комментируя запрет митингов, заявленных как встречи оппозиционера Алексея Навального с гражданами для информирования о его деятельности, Песков отметил: «Существует законодательство на сей счет, и правило проведения различных акций регламентировано действующим законодательством. Нарушение этого законодательства, соответственно, преследуется по закону».

2 октября Навальный был арестован на 20 суток с формулировкой «за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии». Оппозиционер заявил, что в момент задержания направлялся в Нижний Новгород на несогласованную акцию. В сентябре он провел встречи в Хабаровске, Владивостоке, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге и Мурманске, на октябрь запланировал акции еще в нескольких городах.

В июле ФСИН потребовала отправить Навального в колонию, так как он условно осужден по двум делам, но уклоняется от судебного контроля. Кроме того, отмечалось, что он в течение условного срока неоднократно совершал административные нарушения, что по закону может служить основанием для ужесточения наказания. Никакого решения по этому вопросу принято не было.