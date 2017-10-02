Навального арестовали на 20 суток

Оппозиционер Алексей Навальный арестован на 20 суток за организацию и призывы к участию в несогласованной акции. Такое решение принял Симоновский суд Москвы, передает «Медиазона».

Несанкционированный митинг, организованный штабом политика, прошел 29 сентября в Нижнем Новгороде. Туда Навальный не попал, поскольку утром того же дня был задержан и только вечером выпущен из ОВД, однако суд счел, что оппозиционер с помощью своих ресурсов призывал к проведению этого мероприятия и участию в нем.

Кроме того, сейчас в столичном Савеловском суде рассматривается аналогичное дело Леонида Волкова, начальника предвыборного штаба Навального. Его задержали в Нижнем Новгороде, где он 29 сентября пришел в отдел полиции для подачи заявления о воспрепятствовании проведению митинга. Там на него составили административный протокол за нарушение порядка организации акции и препроводили в аэропорт для возвращения в Москву.