Соратник Навального Леонид Волков получил 20 суток ареста

Соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков получил 20 суток ареста из-за неоднократных нарушений организации проведения митингов и демонстраций. Такое решение в понедельник, 2 октября, принял Савеловский суд Москвы, передает «Интерфакс».

«Судья, по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, признал Волкова виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ. С учетом отягчающих и смягчающих его вину обстоятельств, Волкову назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 20 суток», — рассказал агентству пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

Волков был задержан в Нижнем Новгороде, где он 29 сентября пришел в отдел полиции для подачи заявления о воспрепятствовании проведению митинга Навального. Там на него составили административный протокол за нарушение порядка организации акции и препроводили в аэропорт для возвращения в Москву.

Ранее в понедельник Симоновский суд Москвы за организацию и призывы к участию в несогласованной акции на 20 суток арестовал и самого Навального. Несанкционированный митинг, организованный штабом политика, прошел 29 сентября в Нижнем Новгороде. Туда Навальный не попал, поскольку утром того же дня был задержан и только вечером выпущен из ОВД, однако суд счел, что оппозиционер с помощью своих ресурсов призывал к проведению этого мероприятия и участию в нем.

В сентябре Навальный провел митинги в Хабаровске, Владивостоке, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге и Мурманске. На октябрь он запланировал еще несколько акций в российских городах, в частности 7 октября предполагается провести мероприятие в Санкт-Петербурге.