Власти шести городов согласовали акции Навального

Власти шести российских городов дали разрешение на проведение митингов оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Копии соответствующих документов опубликованы на сайте Российского агентства правовой и судебной информации.

Акции политика согласованы в Архангельске, Калининграде, Кирове, Курске, Оренбурге и Петрозаводске. Все митинги были назначены на период с конца сентября по начало октября.

Как уточняет News29, власти Архангельска оказывали содействие в организации митинга Навального, назначенного на 1 октября.

Так, по обращению организаторов, начиная с 16 часов в городе было перекрыто движение на площади Терехина — месте, где местные власти предложили провести акцию. Это было сделано на час раньше времени, первоначально запрошенного штабом политика, — с тем, чтобы митингующие успели возвести сцену и установить оборудование.

Ранее в сентябре оппозиционер провел серию митингов своих сторонников в разных городах. 29 сентября Навального задержали в подъезде дома в Москве, когда он собирался ехать на несогласованный с городскими властями митинг в Нижний Новгород. Ему предъявили обвинение по статье 20.2.8 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), а вечером отпустили. Митинги проходили и в других городах. Около 700 человек пришли на акцию во Владивостоке, а рядом с местом проведения встречи в Новосибирске неизвестные вывесили большой плакат с изображением полуголого Навального и надписью «Сисян 20!8».