Главный борец с экстремизмом предложил наказывать учителей за митингующих детей

Начальник главка МВД по противодействию экстремизму (Центр «Э») Тимур Валиулин на заседании в президентском Совете по правам человека предложил наказывать работников учебных заведений и родителей за участие детей в протестных акциях, передает РИА Новости во вторник, 17 октября.

По словам Валиулина, необходимо внести поправки в законодательство, «чтобы ответственность усилилась, не только в отношении детей, которые не знают, на что идут». Учителей, по его мнению, следует наказывать, так как они «отвечают не только за учебу, но и за воспитание».

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Правоохранительные органы обеспокоены изменением среднего возраста участников протестов. «Статистика говорит, что процентное соотношение молодежи, которая в них участвует, увеличивается», — отметил Валиулин.

17 мая глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о необходимости работать с протестной молодежью, которая выступает «против всего плохого — за все хорошее».

24 мая сообщалось, что в распоряжении СМИ появился письменный документ Минобразования Самарской области «об усилении антиэкстремистской и патриотической агитации среди учеников». В частности, учителей попросили рассказывать детям о вредительской деятельности Алексея Навального и оппозиции, которая преступна и разрушает устои государства.