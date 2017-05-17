Васильева призвала работать с протестной молодежью

Глава Министерства образования и науки России Ольга Васильева призвала работать с молодежью, которая выступает «против всего плохого», чтобы дать ей «самое хорошее». Об этом она в среду, 17 мая, заявила на коллегии Росмолодежи, передает «Интерфакс».

По ее словам, во все времена молодым людям было свойственно протестовать против чего-либо. «Сейчас протестные настроения есть, так же как они были в 1862 году (волнения студентов, которые привели к закрытию Петербургского университета — прим. «Ленты.ру»). С этими протестными ребятами, которые выступают "против всего плохого — за все хорошее" нам тоже надо обязательно работать», — заявила она.

Материалы по теме «В этом тупике они будут выходить на улицы» Парламентские партии о том, почему граждане протестуют и к чему это приведет

По мнению Васильевой, государство должно обратить внимание на этот вопрос. «Мы должны предложить то самое хорошее, чтобы была их самоорганизация», — добавила она.

В воскресенье, 26 марта, оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и его сторонники провели несанкционированное шествие в центре Москвы. По официальным данным, число участников составило до восьми тысяч человек, по неофициальным — до 30 тысяч. В митинге приняли участие студенты и школьники.