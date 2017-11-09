У новосибирских революционеров изъяли 20 бутылок с «коктейлями Молотова» и рации

В Новосибирске при обысках по делу о призывах к массовым беспорядкам 4 и 5 ноября стражи порядка изъяли более 20 бутылок с «коктейлями Молотова», рации, ножи и гладкоствольное оружие с патронами. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России в четверг, 9 ноября.

Задержан и заключен под стражу 39-летний участник запрещенной в России организации «Артподготовка». Как отмечают в СКР, он действовал «совместно с единомышленниками, посредством интернет-мессенджера».

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О других фигурантах следствие не сообщает.

7 ноября спецслужбы обнародовали видео захвата участников «Артподготовки», которые планировали осуществить несколько поджогов в День народного единства 4 ноября, а также нападения на полицейских. Операция проводилась во многих городах страны силами спецназа, в ходе нее штурмом были взяты несколько квартир.

Лидер движения «Артподготовка», в конце октября признанного судом экстремистским, Вячеслав Мальцев неоднократно заявлял, что 5 ноября в России должна произойти революция. Несколько месяцев назад он покинул страну того, как против него было возбуждено уголовное дело. Сейчас Мальцев находится в международном розыске.