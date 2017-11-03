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ФСБ объявила о срыве революции

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Сотрудники ФСБ задержали участников движения «Артподготовка», готовивших на 4-5 ноября поджоги административных зданий и нападения на полицейских. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщили «Интерфаксу» в центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным спецслужб, у задержанных была в Московском регионе законспирированная ячейка. Они планировали спровоцировать массовые беспорядки проведением экстремистских акций.

У подозреваемых изъято 15 бутылок с зажигательной смесью. В ФСБ отметили, что во взаимодействии с МВД пресечена деятельность ячеек «Артподготовки» в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по статьям о терроризме. Их личности в интересах следствия спецслужбы не разглашают.

Незарегистрированное межрегиональное объединенное движение «Артподготовка» и одноименный интернет-проект созданы Вячеславом Мальцевым, как считают в ФСБ, «с целью организации в России революции». «Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в интернете "пропаганду насильственных действий"», —заявили в ЦОС.

«Оставшиеся в России активисты "Артподготовки" в ряде городов страны сформировали группы для проведения резонансных экстремистских акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки», — отметили в ФСБ.

26 октября Красноярский краевой суд запретил деятельность движения «Артподготовка» на территории России, признав экстремистским.

Сам Мальцев уехал из России и был объявлен в международный розыск. На него заведено уголовное дело о призывах к экстремизму. В 2016 году на выборах в Госдуму лидер «Артподготовки» выдвигался от партии ПАРНАС.

19 октября в Ярославле задержали шестерых несовершеннолетних сторонников Мальцева, которые под Толбухинским мостом делали коктейли Молотова.

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