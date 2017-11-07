ФСБ опубликовала видеозапись срыва революции

Видео: ТАСС / YouTube

ФСБ России обнародовала видео захвата участников экстремистской организации «Артподготовка», деятельность которой в России запрещена по решению суда. Кадры оперативной съемки во вторник, 7 ноября, публикует ТАСС.

Как отмечает агентство, задержанные планировали осуществить ряд поджогов в День народного единства. Операция проводилась силами спецназа, в ходе нее штурмом были взяты несколько квартир.

«Артподготовка» и одноименный интернет-проект созданы, как считают в ФСБ, «с целью организации в России революции».