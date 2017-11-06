Полиция Москвы отчиталась о 302 задержанных на «революции Мальцева»

Московская полиция отчиталась о задержании 302 человек 5 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

Задержания проходили для «пресечения и предотвращения нарушений общественного порядка в центральной части города», отметили в полиции.

«Во время досмотра у указанных лиц были обнаружены колюще-режущие предметы, травматическое оружие, кастеты, аэрозольные баллончики с газом раздражающего действия, легко воспламеняющиеся жидкости, маски, очки, шлемы, иная защитная амуниция, а также атрибутика организации "Артподготовка", деятельность которой в Российской Федерации запрещена по решению суда», — говорится в сообщении.

Всего было составлено 328 административных протоколов, 182 из них — по статье КоАП о неповиновение требованию полицейского, 111 — за нарушение порядка проведения митинга, 19 — о мелком хулиганстве. На некоторых задержанных составили по два протокола.

Днем 5 ноября в центре Москвы, а также в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Красноярске и Перми начались массовые задержания. По данным «ОВД-Инфо», в этот день в отделы полиции по всей стране доставили 448 человек. Из них 339 — в Москве, еще 21 — в Петербурге.

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Выборочные задержания после личного досмотра продолжились 6 ноября. Полицейские пытались задержать журналиста «Медиазоны». Корреспонденту сообщили, что он «одет в черную одежду и проходит по ориентировке». Ему рассказали, что все праздничные дни полицейские должны осматривать всех мужчин в возрасте от 20 до 45 лет с рюкзаками на наличие запрещенных предметов.

Пресс-служба ФСБ 3 ноября сообщила о задержании членов движения «Артподготовка», которые якобы готовили на поджоги административных зданий и нападения на полицейских 4-5 ноября. До этого, 19 октября, в Ярославле сотрудники Росгвардии и МВД задержали шестерых подростков-сторонников оппозиционного политика Вячеслава Мальцева, которые делали коктейли Молотова на улице.

Мальцев неоднократно заявлял, что 5 ноября 2017 года в России должна состояться революция. В конце октября его движение «Артподготовка» признали экстремистским. Сам оппозиционер несколько месяцев назад уехал из страны. Он объявлен в международный розыск.