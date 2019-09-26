Освобожден последний фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

Историка Алексея Миняйло, фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве, отпустили из СИЗО. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает ТАСС.

Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия о помещении его под домашний арест. Миняйло был освобожден из зала суда, в отношении него не будет избрана какая-либо мера пресечения. Решение принято в связи с тем, что в действиях обвиняемого усматриваются лишь признаки административного правонарушения.

Ранее представитель Следственного комитета России заявлял, что необходимо установить всех лиц, причастных к преступлению, а Миняйло может оказать давление на свидетелей, а также скрыться от следствия или уничтожить важные для расследования документы. Таким образом, следствие сочло, что его следует поместить под домашний арест.

Как отмечает РИА Новости, историк был последним фигурантом данного дела, находившимся в СИЗО по обвинению в массовых беспорядках.

Алексея Миняйло арестовали после несогласованной акции 27 июля в центре Москвы. В этот день было организовано шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за наличия большого количества брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Было задержано более тысячи человек, 15 из них стали фигурантами уголовных дел. Пять человек получили реальные сроки.

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