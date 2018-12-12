Google выбрал своего «Человека года»

Самой популярной персоной среди пользователей поисковика Google в 2018 году стала Меган Маркл, герцогиня Сассекская. Рейтинг наиболее частых запросов опубликован на специальной странице с итогами года.

Имя Маркл лидирует в списке лиц, чьи имена юзеры чаще всего забивали в поиск Google. Пик популярности актрисы пришелся на май 2018 года.

Судя по статистике запросов, с 13 по 19 мая практически весь мир хотел узнать, кто станет супругой британского принца Гарри. Наибольшее число пользователей, интересующихся ее персоной, находилось в Канаде, в Ирландии, на Ямайке, а также в Республике Тринидад и Тобаго.

Второе место после Маркл заняла актриса Деми Ловато. В список наиболее популярных персон в Google также попали скандальный блогер Логан Пол, телезвезда Хлое Кардашьян, судья Верховного суда США Бретт Кавано и порнозвезда Сторми Дэниелс, известная своей связью с президентом США Дональдом Трампом.

Среди российских пользователей самым популярным человеком стал боец Хабиб Нурмагомедов. Запрос «Меган Маркл» занял второе место. Самым распространенным поисковым запросом во всем мире в Google назвали чемпионат мира по футболу (World Cup).

Ранее в декабре Маркл попала в шорт-лист номинантов на звание «Человек года» по версии журнала Time. Вместе с ней за это звание сражались президенты России, США и Южной Кореи, директор ФБР, саудовский журналист Джамаль Хашкуджи, а также собирательные образы разлученных семей мигрантов и американские общественные активисты.

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